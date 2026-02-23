NASA Yöneticisi Jared Isaacman, X platformunda yaptığı açıklamada, testler esnasında SLS roketinin ara kriyojenik itki aşamasında helyum akışının kesintiye uğradığını duyurdu.

Arızanın arızalı filtre, vana veya bağlantı plakasından kaynaklanabileceğini belirten Isaacman, sorunun giderilmesi için roketin Kennedy Uzay Merkezi’ndeki Araç Montaj Binası’na geri taşınması gerektiğini vurguladı.

Isaacman, bu gelişme üzerine Artemis II’nin mart ayı fırlatma penceresinin kapandığını, onarım sürecinin ardından nisan başı veya sonu gibi yeni bir tarihin belirleneceğini ifade etti.

Görev daha önce dondurucu hava koşulları nedeniyle şubattan marta, sıvı hidrojen sızıntısı ve çeşitli teknik sorunlar nedeniyle de ileri tarihlere kaydırılmıştı.

ARTEMİS PROGRAMI VE AY’A DÖNÜŞ HEDEFİ

NASA’nın Artemis programı, astronotları yeniden Ay’a ulaştırmayı hedefliyor. Artemis I, Orion’un insansız Ay turu ve dönüşüyle 2022 sonunda başarıyla tamamlandı.

Artemis II’de astronotlar Ay’a inmeden yörünge etrafında uçuş yapacak ve yaklaşık 10 günlük yolculukla Dünya’ya dönecek. Güvenlik testleri, astronot kıyafetleri ve iniş sistemlerindeki sorunlar nedeniyle görev 2025 sonuna ertelenmişti.

NASA daha sonra kapsül kaynaklı riskler gerekçesiyle Artemis II’yi nisan 2026 sonrası, Artemis III’ü ise 2027’ye kaydırdığını açıklamıştı.

Kurum, 2021’de SpaceX ile İnsanlı İniş Sistemi (HLS) için 2,9 milyar dolarlık sözleşme imzalamıştı.