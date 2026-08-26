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Kaynak: İHA

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yer alan ve yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Artabel Gölleri Tabiat Parkı, vandalların hedefi oldu. Deniz seviyesinden 2 bin 980 metre yükseklikte konumlanan Ahtabur Gölü kıyısındaki doğal taşların üzerine mavi renkte sprey boya uygulandığı tespit edildi.

Zorlu yürüyüş yollarının aşılmasıyla ulaşılan göl çevresinde, taşların üzerine "TEKSAS" ve "BURSASPOR" kelimelerinin yanı sıra farklı sayıların yazıldığı belirlendi. Bir futbol kulübünün taraftar gruplarını çağrıştıran bu sembollerin kim ya da kimler tarafından yazıldığı henüz netlik kazanmadı.

Bireysel mesajlar aktarma amacıyla bakir doğaya verilen bu zarar, alanın estetik ve doğal dokusunu zedeleyerek görsel kirlilik oluşturdu. Karşılaştıkları manzara karşısında üzüntülerini dile getiren doğa tutkunları, bu tür korunan alanların ortak miras olduğunu vurgulayarak tüm ziyaretçileri çevreye karşı daha sorumlu davranmaya davet etti.