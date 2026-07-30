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Kaynak: İHA

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 4 bin 900 dekar alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı başladı. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Akçalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen hasada katılarak üreticilerle bir araya geldi.

VERİM BEKLENTİSİ YÜKSEK!

Arsuz’da tarımsal üretimin en önemli ürünleri arasında yer alan mısırın yaklaşık 6 bin 200 dekar alanda yetiştirildiği, bu alanın 4 bin 900 dekarını ise silajlık mısır üretiminin oluşturduğu ifade edildi. Uygun iklim şartlarının etkisiyle bu sene dekara 6 bin ile 7 bin 500 kilogram arasında verim alınmasının beklendiği kaydedildi.

VALİ ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ!

Hasat çalışmaları sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz, kurum personeli ve üreticilerden mısır üretimi, verim durumu ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Fatih Eroğlu, Arsuz’da tarımsal üretimin ve üreticilerin emeğinin ilçe ekonomisi açısından önemli bir değer taşıdığını belirterek, verimli bir sezon geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve üreticilere bereketli ve hayırlı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.