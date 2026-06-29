Hatay / Halit İri / Yeniçağ
Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki H.B. kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi sahilinde meydana geldi.
Serinlemek amacıyla denize giren 81 yaşındaki H.B. bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek sudan çıkarılan yaşlı adama ilk müdahale sahilde yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan kişiyi ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne sevk etti.
Hastanenin acil servisinde yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ciddiyetini koruyan yaşlı adam acil yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.