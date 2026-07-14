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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, Bileciklilerin özellikle hafta sonları nefes alma yeri olan Pelitözü Gölpark Mesire alanında ücret ödeme noktasında oluşan ve vatandaşları mağdur eden uzun araç kuyruklarına dikkat çekerek, “Hem kuyruk var hem ücret var; bu, hizmet değil mağduriyettir.” dedi.

Arslanboğa, vatandaşların aileleriyle vakit geçirmek ve dinlenmek amacıyla gittikleri Pelitözü Gölpark'ta çıkışta uzun süre beklemek zorunda kaldığını belirterek, mevcut uygulamanın vatandaşları mağdur ettiğini ifade etti.

Kurulan yeni sistemlere rağmen sorunun devam ettiğini savunan Arslanboğa, yaşananların gerçek bir çözümün hayata geçirilmediğini gösterdiğini belirtti. Vatandaşlardan ücret alınmasına rağmen düzenli, hızlı ve memnuniyet sağlayan bir hizmet sunulamadığını dile getiren Arslanboğa, bu durumun kamu hizmeti anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.

Açıklamasında vatandaşların hem zaman kaybettiğini hem de gereksiz strese maruz kaldığını ifade eden Arslanboğa, sosyal yaşam alanlarına erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

ARSLANBOĞA’DAN GÖLPARK’A GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR ÜCRETSİZ OLSUN ÇIKIŞI

Yeniden Refah Partisi'nin talebini de kamuoyuyla paylaşan Arslanboğa, Pelitözü Gölpark'ta giriş ve çıkışların ücretsiz hale getirilmesini istedi. Arslanboğa ücretli ancak sorunların devam ettiği mevcut sistem yerine ücretsiz ve akıcı bir uygulamanın hem trafik yoğunluğunu azaltacağını hem de vatandaş memnuniyetini artıracağını savundu.

Arslanboğa, açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunarak, "Günü kurtaran göstermelik uygulamalarla değil, vatandaşın hayatını gerçekten kolaylaştıran adımlarla hareket edin. Bu şehirde insanımız kuyruk değil, hizmet görmek istiyor." ifadelerini kullandı.