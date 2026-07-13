Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlar ve esnafla bir araya geldiklerini belirterek, sorunların çözümünün sahada vatandaşın sesini dinlemekten geçtiğini söyledi.

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‎Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, “Mahallede Refah Var” başlığıyla yaptığı yazılı basın açıklamasında, cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştuklarını, ikramda bulunarak mahalle sakinleriyle sohbet ettiklerini, mahalle muhtarını ziyaret ettiklerini ve sanayi esnafının talep ve beklentilerini dinlediklerini ifade etti.

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‎Arslanboğa, vatandaşların beklentilerini yerinde dinlemenin ve mahallelerin nabzını sahada tutmanın sorumluluk sahibi siyasetin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, milletin en büyük beklentisinin yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman yanında olan bir siyasi anlayış olduğunu vurguladı.

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‎Mahalleyi tanımadan, esnafın sorunlarını dinlemeden ve vatandaşın taleplerine kulak vermeden yapılan siyasetin gerçek problemlere çözüm üretemeyeceğini ifade eden Arslanboğa, yerelde yaşanan birçok sorunun ihmal, plansızlık ve sahadan kopuk yönetim anlayışından kaynaklandığını savundu.

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‎Yeniden Refah Partisi olarak milletle güçlü bağ kuran, mahalle kültürünü önemseyen, esnafın emeğini gözeten ve kamusal sorumluluğu önceleyen bir anlayış benimsediklerini dile getiren Arslanboğa, siyaseti gösteriş için değil samimiyet ve kalıcı güven inşa etmek amacıyla yaptıklarını kaydetti.

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‎Açıklamasında, yetki verilmesi halinde adil, ehil ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla vatandaşların beklentilerine cevap vereceklerini ifade eden Arslanboğa, sahada olmaya, vatandaşları dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi.