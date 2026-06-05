Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı 2026 yılı hububat müdahale alım fiyatlarının üreticilerin beklentilerinin altında kaldığını belirterek, fiyatların ve ödeme süresinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

BUĞDAYA YÜZDE 22,22 ZAM YAPILDI



TMO tarafından açıklanan 2026 yılı hububat müdahale alım fiyatlarına göre, 2025 yılında prim hariç ton başına 13 bin 500 lira olarak belirlenen kırmızı ve beyaz sert ekmeklik buğday ile makarnalık buğday alım fiyatı, yüzde 22,22 artırılarak 16 bin 500 liraya yükseltildi.

ARPA FİYATI 12 BİN 750 LİRA OLDU



Arpa alım fiyatı ise 2025 yılında prim hariç ton başına 11 bin lira olarak uygulanırken, 2026 yılı için yüzde 15,9 oranında artırılarak ton başına 12 bin 750 lira olarak açıklandı.

Ancak açıklanan rakamların üreticilerin beklentilerini karşılamadığını belirten Soydan, çiftçinin artan maliyetler karşısında zor durumda bırakıldığını söyledi.

“ÇİFTÇİ HASATLA BİRLİKTE BORÇLARINI ÖDEMEK ZORUNDA”



Açıklanan fiyatların yanı sıra ürün bedellerinin 45 gün içerisinde ödenecek olmasının da kabul edilemez olduğunu ifade eden Arslan Soydan, üreticilerin hasat döneminde ciddi bir nakit ihtiyacıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Soydan, çiftçilerin mazot, gübre, ilaç, tohum, işçilik ve kredi borçlarını hasatla birlikte ödemek zorunda olduğunu belirterek, geciken ödemenin üreticiyi daha da zorlayacağını dile getirdi.

“HEM DÜŞÜK FİYAT HEM GEÇ ÖDEME ÇİFTÇİYİ MAĞDUR EDER”



Enflasyon ve yükselen üretim maliyetleri karşısında çiftçinin desteklenmesi gerektiğini belirten Soydan, şu değerlendirmede bulundu:

“Çiftçilerimiz enflasyon ve maliyetler karşısında hem düşük fiyatla hem de geç ödeme nedeniyle mağdur edilmemelidir. Açıklanan hububat fiyatları ve ödeme süresi gözden geçirilerek revize edilmelidir.”

REVİZE ÇAĞRISI



TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, üreticilerin emeğinin korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için hem alım fiyatlarının hem de ödeme takviminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.