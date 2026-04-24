

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi’nde, köy halkının katılımı ile gerçekleştirilen meyve dalı aşılama eğitimi, yoğun ilgi ve memnuniyetle tamamlandı. Holefter Ligene Köyü Kadınları Dayanisma Derneği ve Arsin Tarim ilce müdürlüğü iş birliği öncülüğünde düzenlenen eğitim programı, hem üreticilere hem de doğayla iç içe yaşayan vatandaşlara önemli bilgiler sunarak verimli bir günün yaşanmasına vesile oldu.

Alanında deneyimli eğitmenler tarafından verilen uygulamalı eğitimde, meyve ağaçlarında aşılama teknikleri, doğru zamanlama, verim artırma yöntemleri ve bakım süreçleri detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra sahada yapılan uygulamalarla birebir deneyim kazanma fırsatı buldu. Özellikle üretimin sürdürülebilirliği ve mevcut ağaçların daha verimli hale getirilmesi konusunda verilen bilgiler, büyük ilgi gördü.



Köy halkının yoğun katılım sağladığı etkinlikte, birlik ve dayanışma duygusu ön plana çıkarken, bilgi paylaşımının ne denli kıymetli olduğu bir kez daha ortaya kondu. Katılımcılar, bu tür eğitimlerin artarak devam etmesi yönünde temennilerini dile getirirken, organizasyondan duydukları memnuniyeti de ifade etti.



Dernek Başkanı Funda Çuvalcı, gerçekleştirilen eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede; kırsalda üretimi destekleyen, bilgiye erişimi artıran ve toplumsal fayda sağlayan çalışmaların devam edeceğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Çuvalcı, bu tür eğitimlerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli katkılar sunduğunu vurguladı.



Toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlayan ve üretimi teşvik eden bu anlamlı etkinliğin, bölge genelinde yaygınlaşarak daha fazla kişiye ulaşması hedefleniyor.