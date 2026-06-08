Dünya Kupası'na kısa bir süre kala Hollanda Milli Takımı'nda üzücü bir gelişme yaşandı.

Takımın önemli savunma oyuncularından Arsenalli yıldız Jurrien Timber'ın sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

HOLLANDA: 'JURRIEN TIMBER DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRIYOR'

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Jurriën Timber 2026 Dünya Kupası'nı kaçırıyor. 24 yaşındaki savunmacı, kasık sakatlığından yeterince iyileşemediği için Dünya Kupası'na tıbbi olarak sorumlu bir şekilde katılabilecek durumda değil. Tıbbi ekip ile yapılan istişare sonucunda, Timber'ın Özbekistan maçından sonra New York'taki milli takım ön kampını terk etmesi kararlaştırıldı."