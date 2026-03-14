Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal Everton'ı ağırladı. Son dakikalara kadar büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı 2-0 kazanan Mikel Arteta'nın ekibi evinde hata yapmadı.

GENÇ YETENEK PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında Gyökeres ağları havalandırırken 90+7'de sahneye çıkan genç yetenek Max Dowman hem maçını fişini çekti hem de Premier Lig tarihine geçti.

16 yaşındaki Dowman Premier League tarihinin en genç gol atan oyuncusu oldu.

ARSENAL ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Arsenal bu sonuçla 70 puana yükselerek maç fazlasıyla Manchester City ile arasında puan farkını da 9'a çıkardı.