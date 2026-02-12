Eski Arsenal orta saha oyuncusu Thomas Partey hakkında iki yeni tecavüz suçlaması yöneltildi.

Daha önce iki kadına tecavüz ve üçüncü bir kadına cinsel saldırı suçlamalarıyla mahkemeye çıkan ve bu suçlamaları reddeden Partey’in, söz konusu iddialarla ilgili yargılanmasının kasım ayında başlaması planlanıyor.

YENİ SUÇLAMALAR 2020 YILINA DAYANIYOR

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada yeni suçlamaların 2020 yılına ait, geçmişe dönük ayrı bir şikâyetle bağlantılı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Metropolitan Polis Teşkilatı’nın yürüttüğü yeni soruşturma kapsamında bir kadının iddiasına ilişkin ek suçlamaların dosyaya eklendiği ve bu iddiaların ilk kez geçen yıl ağustos ayında bildirildiği belirtildi.

ÖNCEKİ İDDİALAR 2021 VE 2022’YE AİT

Partey’in daha önce mahkemede reddettiği suçlamaların ise 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştiği öne sürülüyor. Bu dönemde 32 yaşındaki futbolcu, Arsenal formasıyla düzenli olarak sahaya çıkıyordu.

Futbolcu, haziran ayında sözleşmesinin sona ermesinin ardından Londra ekibinden ayrılmış ve dört gün sonra resmi olarak suçlanmıştı.

VILLARREAL FORMASI GİYİYOR

Şu anda İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal’de forma giyen Partey’in kefalet şartları, futbol oynamasına engel teşkil etmiyor. Ancak oyuncunun yurt dışına çıkmadan 24 saat önce polise bildirimde bulunması ve şikayetçilerle herhangi bir iletişime geçmemesi gerekiyor.

Thomas Partey’in 13 Mart Cuma günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmasına çıkması bekleniyor.