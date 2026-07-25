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Premier Lig ekibi Arsenal, transfer döneminin en ses getirebilecek hamlelerinden biri için düğmeye bastı. Gazeteci David Ornstein'in The Athletic'te yer alan haberine göre, Londra temsilcisi Vinícius Júnior'u transfer listesinin üst sıralarına aldı.

İLK TEMAS HENÜZ KURULMADI

Habere göre Arsenal'in ilgisi henüz erken aşamada bulunuyor ve iki kulüp arasında şu ana kadar resmi bir görüşme gerçekleşmedi. Ancak kulüp içinde Vinícius'un transferine yönelik geniş bir destek olduğu belirtiliyor.

SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Vinícius'un yeni kontratı konusunda henüz ilerleme sağlanamadı. İspanyol ekibi, anlaşma sağlanamaması halinde yıldız oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte satış seçeneğini değerlendirebilir.

Buna karşın Real Madrid yönetiminin Brezilyalı yıldızla yola devam etmek istediği ve yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamayı hedeflediği ifade ediliyor.

SEZONU YİNE YILDIZ PERFORMANSLA TAMAMLADI

26 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 22 gol kaydetti.

2026 Dünya Kupası'nda da Brezilya Milli Takımı'nın oynadığı beş maçın tamamında forma giyen Vinícius, 4 gol atarken, Brezilya son 16 turunda Norveç'e elenerek turnuvaya veda etti.

REAL MADRİD KARİYERİ

2018 yılında Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olan Vinícius Júnior, bugüne kadar İspanyol deviyle 375 resmi maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 128 gol ve 100 asist üreterek kulübün en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Premier Lig ekibi Arsenal, transfer döneminin en ses getirebilecek hamlelerinden biri için düğmeye bastı. Gazeteci David Ornstein'in The Athletic'te yer alan haberine göre, Londra temsilcisi Vinícius Júnior'u transfer listesinin üst sıralarına aldı.