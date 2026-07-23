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Arsenal, transfer çalışmalarında rotasını Newcastle United’ın yıldızı Bruno Guimaraes’e çevirdi.

ANLAŞMA TAMAM, SIRA KULÜPTE

Fabrizio Romano’nun haberine göre Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Teknik direktör Mikel Arteta’nın transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

82 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Londra ekibinin, Guimaraes için Newcastle United’a 70 milyon sterlin (yaklaşık 82 milyon euro) değerinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilirken, Newcastle ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Bruno Guimaraes, geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla 41 maçta görev aldı. Brezilyalı yıldız bu süreçte 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.