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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Belçika temsilcisi Club Brugge’de forma giyen Christos Tzolis’i transfer ettiğini resmen duyurdu.

40 MİLYON EUROLUK İMZA

Londra ekibinin, 24 yaşındaki Yunan oyuncu için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli ödediği açıklandı. Tzolis ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

TZOLİS’TEN İLK AÇIKLAMA

Transferin ardından konuşan Tzolis, Arsenal’e katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Takımın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak istiyorum” dedi.

KULÜPTEN TAM DESTEK

Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ise oyuncunun çok yönlülüğü ve teknik kapasitesine dikkat çekerek takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla 52 maçta görev alan Tzolis, 22 gol atıp birçok asist yaparak Avrupa’nın öne çıkan isimlerinden biri oldu.