UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile İngiliz devi Arsenal karşı karşıya geldi.
Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Arsenal 1-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Kai Havertz kaydetti. Arsenal'ın 63. dakikada Zubumendi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesi ile geçerli sayılmadı.
Bu mücadelenin rövanşı 15 Nisan günü İngiltere'deki Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
Turu geçen takım yarı finalde Barcelona - Atletico Madrid eşleşmesinden gelen takım ile eşleşecek.