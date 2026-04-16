UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Arsenal, Sporting CP ile 0-0 berabere kaldı.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İngiliz ekibi, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.
SARI KART
Mücadelenin 70. dakikasında Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
YARI FİNAL EŞLEŞMESİ
Arsenal’ın yarı finaldeki rakibi Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibi, Barcelona karşısında toplamda 3-2’lik skorla tur atladı.
Yarı finalin ilk maçı 29 Nisan’da İspanya’da, rövanşı ise 5 Mayıs’ta İngiltere’de oynanacak.