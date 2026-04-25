Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
EZE'NİN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Arsenal, henüz 9. dakikada öne geçti. Eberechi Eze fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal sahadan 3 puanla ayrıldı.
İKİ MAÇLIK YENİLGİDEN SONRA KRİTİK GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligdeki iki maçlık yenilgi serisini sona erdirdi.
Londra temsilcisi puanını 73’e yükseltti ve bir maç fazlasıyla zirve yarışında Manchester City’nin 3 puan önüne geçti.
NEWCASTLE ÇAKILDI
Konuk ekip Newcastle United ise üst üste dördüncü yenilgisini aldı.
Siyah-beyazlı ekip 42 puanda kaldı ve Avrupa yarışı adına önemli bir kayıp yaşadı.