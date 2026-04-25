Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

EZE'NİN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Arsenal, henüz 9. dakikada öne geçti. Eberechi Eze fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal sahadan 3 puanla ayrıldı.

Arsenal Newcastle United'ı yenerek Premier Lig'de zirveye geri döndü - Resim : 1

İKİ MAÇLIK YENİLGİDEN SONRA KRİTİK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligdeki iki maçlık yenilgi serisini sona erdirdi.

Londra temsilcisi puanını 73’e yükseltti ve bir maç fazlasıyla zirve yarışında Manchester City’nin 3 puan önüne geçti.

NEWCASTLE ÇAKILDI

Konuk ekip Newcastle United ise üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Siyah-beyazlı ekip 42 puanda kaldı ve Avrupa yarışı adına önemli bir kayıp yaşadı.