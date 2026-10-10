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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal ile Leeds United karşı karşıya geldi. Mücadelede geriye düşen Arsenal, ikinci yarıda yaptığı geri dönüşle rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Gabriel Gudmundsson'un sol taraftan yerden gönderdiği orta savunmanın önünden geçti. Topla buluşan James Justin, boş kaleye yaptığı vuruşla Leeds United'ı 1-0 öne geçirdi.

ARSENAL 7 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ

Ev sahibi ekip, 62. dakikada beraberliği yakaladı. Ben White'ın ceza sahası içerisinde kafayla aktardığı topu Riccardo Calafiori ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

GERİ DÖNÜŞÜ GUIMARAES TAMAMLADI

Arsenal, 70. dakikada geliştirdiği paslaşmaların ardından galibiyet golünü buldu. Declan Rice'ın topuk pasıyla buluşan Bruno Guimaraes, yerden sert vuruşuyla topu Leeds United kalecisinin sağından ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Arsenal mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

ARSENAL ZİRVEYE ORTAK OLDU

Bu galibiyetle Arsenal puanını 15'e yükselterek Manchester City ile eşit puanla geçici olarak zirveye çıktı. Leeds United ise 9 puanla 5. sırada kaldı.