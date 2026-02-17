Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren lider Arsenal, İngiliz yıldızı Bukayo Saka ile sözleşme yeniledi.

ARSENAL SAKA'NIN SÖZLEŞMESİNİ 2031 YILINA KADAR UZATTI

Sky Sports'un haberine göre; Arsenal, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Saka'nın 2027 yılında bitecek olan sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı.

ARSENAL'E BAĞLILIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Altyapısından yetişerek kulübün simge isimlerinden biri haline gelen Bukayo Saka 5 yıllık yeni sözleşmeyle birlikte Arsenal'a olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ARSENAL'DE 296 MAÇTA 155 GOLE KATKI SAĞLADI

Arsenal formasıyla bugüne kadar 296 maçta forma giyen ve 77 gol, 78 asistliklik etkileyici bir performansa imza atan Saka, dünya futbolunun en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor.