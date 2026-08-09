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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Emirates Cup finalinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.

Premier Lig şampiyonluğunun ardından ilk kez Emirates Stadı'nda taraftarının önüne çıkan Londra ekibi, 5 gole sahne olan mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

DORTMUND İLK YARIDA İKİ FARKI BULDU

Karşılaşmaya etkili başlayan Borussia Dortmund, henüz 7. dakikada Samuele Inacio'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Alman ekibi, 29. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yeni transfer Konstantinos Karetsas, ceza sahası çevresinden yaptığı etkili vuruşla fileleri havalandırdı ve Dortmund soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

NWANERI ARSENAL'I UMUTLANDIRDI

Arsenal ikinci yarıda oyuna ortak oldu. 54. dakikada Christos Tzolis'in hazırladığı pozisyonda Ethan Nwaneri topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.

Ancak Dortmund'un cevabı gecikmedi. Joane Gadou, 58. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından takımının üçüncü golünü kaydetti.

GYÖKERES PENALTIDAN ATTI

Arsenal, 69. dakikada bir kez daha farkı bire indirdi. Christos Tzolis'in ceza sahasında yerde kalmasının ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen Viktor Gyökeres. İsveçli golcü hata yapmadı ve skoru 3-2'ye taşıdı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Borussia Dortmund, Arsenal'ı 3-2 mağlup etti.

PENALTI ATIŞLARINI ARSENAL KAZANDI

Karşılaşmanın ardından iki takım, maçın sonucundan bağımsız olarak daha önceden planlanan penaltı atışlarına geçti.

Arsenal'da Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Piero Hincapie, Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri penaltılarını gole çevirdi.

Londra ekibi, antrenman niteliğindeki penaltı serisini 5-4 kazandı. Ancak karşılaşmanın normal süresindeki sonuç değişmedi ve Emirates Cup finalinde Borussia Dortmund, Arsenal'ı 3-2 mağlup etti.