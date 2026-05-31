Arsenal, 2025-2026 sezonunda kazandığı Premier Lig şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte kutladı.
Arsenal 22 yıl sonra kazandığı Premier Lig şampiyonluğunu kutladı
Premier Lig’de 22 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arsenal, Londra’da düzenlenen geçit töreninde taraftarıyla buluştu. On binlerce kişi tarihi başarıyı kutladı.Furkan Çelik
Manchester City'nin 7 puan önünde sezonu zirvede tamamlayan Kuzey Londra ekibi, 2004 yılından bu yana elde ettiği ilk lig şampiyonluğunun sevincini yaşadı.
LONDRA KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ
Arsenal kafilesi, üstü açık otobüsle Londra sokaklarında geçit töreni gerçekleştirdi.
Yaklaşık 9 kilometrelik güzergah boyunca on binlerce taraftar takımını yalnız bırakmadı.
Futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk kupasıyla taraftarları selamlarken kentte renkli görüntüler oluştu.
DECLAN RICE: 'BU TAKIMI SEVİYORUM'
Kutlamalar sırasında konuşan Arsenal'in yıldız orta sahası Declan Rice, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Sesim kısıldı. Bu takımı seviyorum, bu teknik direktörü seviyorum. İnsanlara yaşatabildiğimiz bu mutluluğu görmek çılgınca ama gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz.”
ODEGAARD: 'BUNUN İÇİN SIKI ÇALIŞTIK'
Takım kaptanı Martin Odegaard ise şampiyonluk için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Çok mutluyuz. Bunun için çok sıkı çalışıyorduk ve burada, taraftarlarımızla birlikte bunun tadını çıkarmak muhteşem” dedi
HAVERTZ: 'ÇOK UZUN SÜRE BEKLEDİK'
Alman yıldız Kai Havertz de, “Anın tadını çıkaralım ve kendimizle gurur duyalım. Bunun için çok uzun süre bekledik” ifadelerini kullandı.
TARİHİ HASRET SONA ERDİ
Premier Lig'in en köklü kulüplerinden biri olan Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verirken taraftarlar da uzun yıllar unutamayacakları bir kutlamaya tanıklık etti.