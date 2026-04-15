Enflasyon karşısında birikimini korumak veya değerlendirmek isteyen vatandaşlar, jeopolitik etkilerden fazlasıyla etkilenen para piyasalarından çekiniyor. Yatırımlarını ise özellikle arsa gibi güvenli gördükleri alanda değerlendiriyor.
Arsa fiyatları en çok artan bölgeler belli oldu: Bingöl mü, İstanbul mu?
Mart 2026'da arsa fiyatları en çok artan iller belli oldu. En çok kar bırakan arsalar, tahmin edilenin aksine daha küçük ve kırsal bölgelerde oldu.Derleyen: Aykut Metehan
Peki, Türkiye'de arazi fiyatlarının en çok arttığı iller hangileri? İşte tüm ayrıntılar...
Türkiye genelinde imarsız arazi (bağ, bahçe, tarla) piyasasına ilişkin Mart 2026 verileri açıklandı. Ülke genelinde metrekare fiyatları yükselirken artış oranı enflasyonun altında kaldı ve bu durum yatırımın bölgesel performansını daha da önemli kıldı.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÖNE ÇIKTI
Verilere göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde arazi fiyat artışları ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri ve Şırnak yüksek artış oranlarıyla dikkat çekerken, bazı illerde artışlar enflasyonun üzerinde kaldı.
FİYATLARIN EN ÇOK YÜKSELDİĞİ İLK 15 İL
15- Muş: Yüzde 27,00
14- Giresun: Yüzde 27,45
13- Trabzon: Yüzde 27,86
12- Hatay: Yüzde 27,89
11- Elazığ: Yüzde 29,82
10- Şanlıurfa: Yüzde 30,34
9- Bolu: Yüzde 33,48
8- Nevşehir: Yüzde 36,79
7- Uşak: Yüzde 41,55
6- Tunceli: Yüzde 49,69
5- Kırşehir: Yüzde 60,33
4- Şırnak: Yüzde 68,93
3- Hakkâri: Yüzde 73,79
2- Diyarbakır: Yüzde 74,06
1- Bingöl: Yüzde 75,11
BÜYÜKŞEHİRLERDE SINIRLI ARTIŞ
Türkiye’nin üç büyükşehrinde arazi fiyat artışları daha düşük seviyelerde kaldı:
İstanbul: Yüzde 20,27
İzmir: Yüzde 15,02
Ankara: Yüzde 10,34