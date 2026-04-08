Şehriyeli pilav, pirincin kendine has yumuşak dokusunu kavrulmuş şehriyenin yoğun aromasıyla birleştiren klasik bir Türk mutfağı lezzetidir. Tek başına bir öğün olabileceği gibi özellikle sulu yemeklerin, et ve tavuk menülerinin yanına en çok yakışan eşlikçidir. Pilavın içine eklenen şehriyeler hem görsel bir zenginlik katar hem de pirincin sade tadını bir üst seviyeye taşıyarak damaklarda unutulmaz bir iz bırakır.

DÖRT KİŞİLİK İDEAL ŞEHRİYELİ PİLAV İÇİN MALZEME LİSTESİ

Dört kişilik bir aile veya misafir grubu için tam ölçülü bir pilav hazırlarken elinizin altında bulunması gereken malzemeler şu şekildedir: İki su bardağı baldo veya osmancık pirinç, üç yemek kaşığı arpa veya tel şehriye, üç su bardağı sıcak su veya et suyu, iki yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı tuz. Eğer daha parlak bir görünüm elde etmek isterseniz pişirme suyuna birkaç damla limon suyu ilave edebilirsiniz.

ARPA MI YOKSA TEL ŞEHRİYE Mİ TERCİH EDİLMELİ

Şehriye seçimi tamamen kişisel damak tadına ve yemeğin görsel sunumuna bağlıdır. Arpa şehriye, pirinç tanelerine benzer formuyla daha belirgin bir doku sunarken, tel şehriye daha ince ve zarif bir yapıdadır. Genellikle etli yemeklerin yanında arpa şehriye tercih edilirken, daha hafif sebze yemeklerinin yanına tel şehriye çok yakışmaktadır. Her iki tür de aynı temel teknikle pişirilir ancak tel şehriye daha ince olduğu için kavurma süresi arpa şehriyeye göre çok daha kısadır.

ŞEHRİYELER NASIL KAVRULMALI

Kusursuz bir pilavın ilk kuralı şehriyelerin doğru oranda kavrulmasıdır. Tencereye önce sıvı yağı alıp ardından şehriyeleri eklemelisiniz. Şehriyeler orta ateşte sürekli karıştırılarak renkleri koyulaşana kadar kavrulmalıdır. Renk değişimi başladığı an dikkatli olunmalıdır çünkü şehriyeler çok hızlı yanabilir. İdeal renk, koyu altın sarısı veya açık kahverengi arası bir tondur. Şehriyeler bu renge ulaştığında pirinç eklenmeli ve kavurma işlemine beraber devam edilmelidir.

TAM KIVAMINDA PİLAV İÇİN PİŞİRME TEKNİĞİ

Tane tane dökülen bir pilav için pirinçlerin önceden ılık tuzlu suda bekletilmesi ve nişastası gidene kadar yıkanması hayati önem taşır. Kavrulan şehriyelerin üzerine eklenen pirinçler, taneler şeffaflaşana kadar yaklaşık üç dakika kavrulmalıdır. Ardından sıcak su veya et suyu eklenerek tencerenin kapağı kapatılmalıdır. Önce yüksek ateşte su kaynayana kadar, sonra en kısık ateşte su tamamen çekilene kadar pişirme sürdürülmelidir. Pilav piştikten sonra üzerine temiz bir havlu kağıt kapatılarak en az on beş dakika demlenmeye bırakılması, lezzetin oturmasını sağlar.