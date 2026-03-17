Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ürettiği belirlenen 7 kişiyi takibe aldı.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda 3 bin 607 litre etil alkol ile 136 adet alkol aroma kiti ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.Ç., M.T., H.S. ve B.C.P. tutuklandı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.