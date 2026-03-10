Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Liverpool'da teknik direktör Arne Slot mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, RAMS Park'ta bir sezon içerisinde üst üste ikinci kez 1-0'lık skorla kaybetmelerine atıfta bulunarak, 'Kötü bir deja vu' yorumunu yaptı.

ARNE SLOT: 'GALATASARAY BÖYLE BİR ATMOSFERE SAHİP OLDUĞU İÇİN ŞANSLI'

Arne Slot'un Galatasaray maçı sonrası açıklamaları şu şekilde:

"Kötü bir déjà vu diyebiliriz. Skor, üç ay önceki maçla aynı. Ama çok daha fazla gol atabileceğimiz bir maç oynadık. Çok fazla fırsat yarattık, çok fazla fırsatı kaçırdık. İlk 15 dakikada gerçekten çok iyiydik. Ama golü bulamadık.

Burası çok zor bir stadyum. Hem rakip oyuncular hem de rakip teknik direktörler için. Konsantre olmak ve iletişim kurmak zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı.

Şimdi kendi sahamızda Galatasaray ile bir maçımız var. Bize her zaman güç veren harika taraftarlarımız var. Bunu Anfield'da gösterecekler ve bizim için itici bir güç olacaklar.”