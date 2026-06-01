Arne Slot Liverpool'dan ayrılırken duygusal bir veda mektubu yazdı. Liverpool Daily Echo'da yayımlanan mektupta Slot hem görev süresi boyunca yaşadığı duygulardan bahsetti hem de gelecekte kulüp için başarı temennilerinde bulundu.

SLOT: 'LIVERPOOL AİLESİNİN GÖSTERDİĞİ SEVGİ VE ŞEFKAT OLAĞANÜSTÜYDÜ'

Arne Slot'un kaleme aldığı veda mektubu şöyle:

"Anfield tünelindeki o meşhur tabelanın altından sahaya çıkarken karmaşık duygular hissedersiniz.

Elbette sorumluluk. Bu kulübün şanlı tarihine karşı.

Doğal olarak beklenti. 134 yıl boyunca Liverpool FC'yi dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri yapan o mirası onurlandırmak için.

Ve kararlılık. Rekabet etmek için. Kazanmak için. Tüm dünyada böylesine tanınan bir Anfield taraftarına başarı getirmek için.

Tüm bu duyguların sadece 12 ay sonra bir Premier Lig şampiyonluğuyla taçlanması olağanüstüden de öteydi. Bu sadece bir kupa değil; kulübün dört bir yanındaki pek çok insanın gösterdiği sıkı çalışmanın, fedakarlığın ve bağlılığın bir ödülüydü.

Bunu sizinle birlikte kutlayabilmek, bu zaferi daha da anlamlı kıldı.

Şarkılarımızı söyleyerek, gollerimizi kutlayarak... Ve kupayı kaldırdığımız o gün, oradaydınız. Stadyumun dışındaki sokakları doldurarak, büyük bir heyecanla Anfield'a akın ederek.

2020 yılında bunların birçoğunun sizden alınmış olması sebebiyle, tüm bunların bir parçası olmanızın ne kadar önemli olduğunu hiçbir zaman unutmadım. Şampiyonluk kutlamaları için Liverpool sokaklarında yüz binlercenizin bir araya geldiğini görmek, bu düşüncemi daha da pekiştirdi.

O günün ilerleyen saatlerinde Water Street'te yaşananlar şok ediciydi ve kalbim hala bu olaydan etkilenenlerle birlikte. Sizin şefkat ve birlik ruhunuza ilk elden tanık olma ayrıcalığını yaşadım.

Bu, daha önce de bu şehri zor zamanlardan çıkaran bir ruhtur ve umarım yıllardır pek çok kişinin uğruna mücadele ettiği adalet ve hesap verebilirliğin sağlanmasına da yardımcı olur.

Birlikte kutlama yaptıktan sadece haftalar sonra Diogo'yu kaybetmemiz tarifsiz bir acı.

Her şeyden öte, bu kulübün o meşhur armasını her giyişinde binlercenizin hayatına dokunan bir takım arkadaşını, bir dostu ve inanılmaz bir insanı hatırlamak istiyorum.

Bu kulübün karşı karşıya kaldığı en zor anlardan birinde, Liverpool ailesinin gösterdiği sevgi, şefkat ve destek olağanüstüydü. Bu kulüpten ayrılırken, Diogo'yu onurlandırma ve onun anısı etrafında kenetlenme şeklinizin sonsuza dek benimle kalacağını söylemezsem eksik kalır.

Paylaştığımız bu bağ futbolun, Anfield ışıkları altındaki Avrupa gecelerinin veya Kop tribününden yükselen 'You'll Never Walk Alone' (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) sesinin çok daha ötesine geçiyor.

Beni en başından beri evimde hissettirdiniz ve bu yolda bana yardımcı oldunuz. Buna çok değer veriyorum.

Elbette, teşekkür etmek de çok önemli.

Bu kulübü dünyanın dört bir yanında temsil ederken armayı gururla taşıyan oyunculara. Sadece antrenman sahasındakilere değil, Anfield'da sahanın bakımını yapan ya da antrenman tesislerindeki kantinde çalışan, perde arkasındaki tüm personele.

Güveniniz ve yönlendirmeniz için kulüp yönetimine ve sahiplerine.

Bana destek olan ve 'Liverpool Ruhu'nun önemini bana aşılayan efsanelere.

Hepinizle çalışmak bir zevkti.

Liverpool'un 20. lig şampiyonluğu hepimize ait ve kulüp tarihinde önemli bir bölüm olarak kalacak. Bununla hepimiz gurur duymalıyız.

Bu kulüp, kendini her zaman en büyük başarılarla değerlendirecektir. Olması gereken de budur.

Ancak aynı zamanda kulübün tam da ait olduğu yerde, Avrupa'nın elitleri arasında olduğunu bilerek ayrılıyorum. Şampiyonlar Ligi vizesi almak önemli bir sorumluluktu ve bu, Liverpool'un gelecek sezon ve sonrasında da en üst düzeyde rekabet etmeye devam etmesini güvence altına alıyor.

Gelecekte yaşanacaklara dair tam bir güvenle ayrılıyorum. Bu kulübe o kadar çok şey veren, değerlerini koruyan ve pek çok unutulmaz anın yaratılmasına yardımcı olan oyuncular, kalıcı temeller inşa ettiler.

Aynı zamanda, kendi hikayesini yazmaya ve bu formayı giymenin getirdiği sorumluluğu üstlenmeye hazır yeni bir nesil yetişiyor.

Değişim futbolun bir parçasıdır ama bu kulübün kendi insanlarını gururlandırmaya devam edeceğini biliyorum.

Anfield tünelindeki o tabelanın altında ilk durduğumda, bu kulübün ne talep ettiğini biliyordum. Bunun için çabalamaktan asla vazgeçmediğimizi bilerek ayrılıyorum."