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Sky Sport DE’nin haberine göre, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü için ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

MİLLİ TAKIM İHTİMALİ GÜNDEMDE

Haberde, Hollanda Futbol Federasyonu’nun milli takımın geleceği için Arne Slot’u önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği ve taraflar arasında ilk temasın sağlandığı belirtildi.

SÜRECİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Görüşmenin ardından tarafların ilerleyen süreçte yeniden bir araya gelmesi beklenirken, henüz resmi bir anlaşmanın bulunmadığı ifade edildi.