Hükümetin kendisini dijital bir kimlikle temsil ettiğini sonradan öğrendiğini belirten Anila Bisha, kimlik haklarını geri kazanana kadar hukuki mücadelesini sürdüreceğini söylüyor.

Arnavutluk’ta Başbakan Edi Rama, geçtiğimiz eylül ayında kamu ihalelerinde yolsuzlukla mücadele etmek amacıyla yapay zekâ tarafından oluşturulan ilk “bakanı” görevlendirdiğini duyurmuştu.

AVATAR BİSHA’NIN BİREBİR DİJİTAL KOPYASI

Kısa süre sonra söz konusu dijital karakter parlamentoda konuşma yaptı. Geleneksel Arnavut kıyafetleriyle ekran karşısına çıkan avatar, Bisha’nın birebir dijital kopyasıydı ve “İnsanların yerini almak için değil, onlara destek olmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

"KENDİ SESİMLE BEN BAKANIM"

Oyuncu, bu konuşmadan tamamen habersiz olduğunu televizyonda kendisini kürsüde konuşurken gördüğünde büyük bir şok yaşadığını belirtti. Bisha, “Kendi sesimle ‘ben bakanım’ dediğimi duymak tarifsizdi. Günlerce etkisinden çıkamadım” sözleriyle yaşadığı sarsıntıyı dile getirdi.

“DİELLA” SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Bisha, 2025’in başlarında devletin çevrim içi hizmet platformu için geliştirilen sanal asistan projesine destek verdiğini ifade etti.

Amaç, vatandaşların resmi işlemlerini daha hızlı ve kolay gerçekleştirmesiydi. “Diella” (Arnavutçada “Güneş”) adı verilen bu dijital asistan için uzun saatler boyunca ses kayıtları alındı, mimikleri ve konuşma tonları detaylı biçimde modellendi.

Proje kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Resmî verilere göre sistem birkaç ay içinde yaklaşık bir milyon etkileşim aldı ve on binlerce belge düzenlenmesine aracılık etti.

DİJİTAL ASİSTANDAN “BAKANA”

Eylül ayında Başbakan Rama, bu yapay zekâ karakterin kamu ihalelerinden sorumlu “bakan” olarak görevlendirildiğini açıkladı. Bu adımın ihaleleri tamamen şeffaf hale getireceğini savundu.

Bisha ise sözleşmesinin yalnızca kamu hizmetleri portalıyla sınırlı olduğunu ve aralık ayında sona erdiğini belirtiyor. Görüntü ve sesinin siyasi bir pozisyonda kullanılmasına onay vermediğini söyleyen oyuncu, aylarca yetkililere ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ BÜYÜYOR

Hükümet kanadı davayı “yersiz” olarak değerlendirirken, Bisha bu ay “Diella” projesine karşı dava açtı. Mahkeme, yargılama tamamlanana kadar avatarın kullanımının durdurulması talebini reddetti.

1 MİLYON EURO TAZMİNAT TALEBİ

Oyuncunun avukatı, ana davada görüntü ve ses haklarının ihlali gerekçesiyle 1 milyon euro tazminat talep edeceklerini açıkladı. Bisha ise gerekirse süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıyacağını belirtiyor.

"ÜRKÜTÜCÜ BOYUTA ULAŞTI"

“Sesim ve yüzümle başka neler yapılabileceğini bilmiyorum. Bu durum artık ürkütücü bir boyuta ulaştı.” diyerek endişesini dile getiriyor.