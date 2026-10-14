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Kaynak: ANKA

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da eğitim sistemindeki sorunlar, artan maliyetler ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlayan öğrenci protestoları ikinci gününde şiddet olaylarına sahne oldu. Binlerce öğrencinin katıldığı gösteriler sırasında Eğitim Bakanlığı binası ateşe verildi.

EĞİTİM BAKANLIĞI BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Üniversitelerdeki eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen öğrencilerin başlattığı protestolar, ikinci gününde de devam etti.

Gösteriler sırasında Eğitim Bakanlığı binasında yangın çıkarılırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN DÖRT TEMEL TALEP

Protestolara katılan öğrenciler, üniversitelerdeki mevcut koşulların iyileştirilmesini, eğitim ücretlerinin ve diğer maliyetlerin azaltılmasını, öğrencilere verilen ekonomik desteğin artırılmasını ve mezuniyet sonrasında iş olanaklarının geliştirilmesini talep etti.

Öğrenciler, artan eğitim giderleri ve gelecek kaygılarının gençler üzerindeki baskıyı artırdığını savundu.

HÜKÜMETTEN ŞİDDET VE VANDALİZM UYARISI

Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Albana Cociu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada barışçıl protesto hakkının meşru olduğunu belirtti.

Ancak bu hakkın şiddet olaylarına ve kamu malına zarar verilmesine gerekçe gösterilemeyeceğini vurgulayan Cociu, öğrencilere ve göstericilere şiddet ile vandalizmden uzak durma çağrısında bulundu.

YOLSUZLUK KARŞITI GÖSTERİLERİN DEVAMI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Tiran'daki öğrenci eylemleri, Başbakan Edi Rama hükümetine yönelik mayıs ayında başlayan geniş çaplı yolsuzluk karşıtı protestoların devamı olarak değerlendiriliyor.

Ülkede eğitim maliyetleri, üniversitelerin fiziki koşulları ve gençlerin istihdam olanaklarına ilişkin tartışmalar sürerken, protestolar hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor.