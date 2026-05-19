Arnavutluk Millî Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Rolando Maran getirildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen basın toplantısında yeni teknik direktör kamuoyuna tanıtıldı. Yapılan anlaşmaya göre Maran, 2028 yılına kadar milli takımın başında görev yapacak.

Toplantıda konuşan Federasyon Başkanı Armand Duka, deneyimli teknik adamın doğru tercih olduğunu belirterek, “Doğru zamanda, doğru profile sahip bir ismi göreve getirdik.” ifadelerini kullandı.

Göreve gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Maran ise Arnavutluk Milli Takımı’nı yakından takip ettiğini söyledi. İtalyan teknik adam, “Bu görev benim için ahlaki bir sorumluluk. Sahada taraftarlarımızı ve tüm ulusu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.” dedi.

Daha önce Genoa, Cagliari, Chievo, Catania, Bari ve Varese gibi İtalya’nın önemli kulüplerinde görev yapan Rolando Maran, Ocak 2023’ten bu yana takımın başında bulunan Brezilyalı teknik adam Sylvio Mendes Campos Junior’ın yerine göreve getirildi.