İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde saat 14.30 civarında nedeni henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Yoğun duman hızla yayılırken vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve büyümesini önledi. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişilik aileden 2’si dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri olay yerinde bu iki kişiye müdahale ederek gerekli tedaviyi uyguladı. Yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme çalışmaları devam ediyor.

Yangının ilk dakikaları çevre sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde dumanların evin camlarından ve çatı kısımlarından yoğun şekilde yükseldiği net biçimde görülüyor.