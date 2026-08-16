Trafik ekipleri, kent genelinde hem yol güvenliğini sağlamak hem de aşırı tonaj nedeniyle yolların deforme olmasını önlemek amacıyla bu tür denetimleri aralıksız sürdürüyor.

İstanbul polis, hafriyat yüklü kamyonları tek tek kontrol etti. Dinlenme Tesisleri önünde ve Habipler Yolu Boğazköy İstiklal Mahallesi mevkiinde oluşturulan denetim noktalarında çok sayıda polis görev aldı.

Sivil trafik ekiplerinin sahadaki çalışmalarına drone da destek verdi. Bölgede seyir halinde bulunan ağır tonajlı araçlar havadan takip edilirken, denetim noktasına alınan kamyonlar ekipler tarafından tek tek kontrol edildi.

Gerçekleştirilen uygulamada toplam 110 araç sürücüsünün belgeleri ve araçları titizlikle incelendi. Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırılık, fazla yük taşıma ve kurallara uymama tespit edilen 70 araç sürücüsü ile araç sahibine Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 701 bin 376 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik ekipleri, kent genelinde hem yol güvenliğini sağlamak hem de aşırı tonaj nedeniyle yolların deforme olmasını önlemek amacıyla bu tür denetimleri aralıksız sürdürüyor. Aşırı yük taşıyan kamyonların fren mesafesinin uzaması, araçların daha ağır hareket etmesi ve olası kazalarda can kaybı riskinin artması nedeniyle bu uygulamalar hayati önem taşıyor. Hafriyat kamyonlarının kapasitesinin üzerinde yükle yola çıkması hem sürücülerin hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

Denetim noktasında kontrolleri yapılan hafriyat kamyonu şoförleri, uygulamaların kendileri için faydalı olduğunu belirterek şöyle konuştu: Neticede bizim için çalışıyorlar. Biz polis ekiplerimizden razıyız. Tonaj uygulaması yaptıkları için patronlar üsteleyemiyor, fazla tonaj atın diye. Tonaj atmadığımız sürece güvenli bir sürüş sağlıyoruz. Yolu da bozmuyoruz, bizim için de çok rahat oluyor. Konforumuz için de trafik için de daha seri hareket edebilmemizi sağlıyorlar. Özellikle bu güzergahta yeterli denetimler oluyor.

Bir diğer sürücü ise, denetimleri olumlu bulduğunu ifade etti: Denetimleri yeterli buluyorum. Bizim can güvenliğimiz için de önemli. Yüksek tonaj olduğunda aracım zarar görüyor.

Denetim olduğu zaman yüksek tonajda yük atamıyorlar, benim de malıma zarar gelmiyor. Daha rahat çalışıyoruz. Meslektaşlarıma yolda kurallara uyarak düzgün şekilde gitmelerini, yüklerini kurallara uygun taşımalarını ve evrakı tam bulundurmalı.