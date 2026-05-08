Olay, gece saatlerinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Kavga sırasında bazı şahıslar araca binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak karşı tarafın şahısları araçtan çekiştirerek indirmeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Yaşanan kavga anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.