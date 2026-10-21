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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, sabah saat 06.00 sularında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İşçi taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI: 9 YARALI

Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 9 yolcu savrularak yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil müdahale sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk sağlandı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olası başka bir kazayı önlemek adına caddede güvenlik koridoru oluşturdu. Ağır hasar alan servis aracı ve hafriyat kamyonu çekici yardımıyla caddeden kaldırılırken, emniyet güçleri kazanın sebebine ilişkin tahkikat başlattı.