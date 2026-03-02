Arnavutköy'de otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişinin tedavileri ise devam ediyor. Mahalle sakinleri yoldaki hız kesicilerin yetersiz kaldığını söyledi.

Kaza, Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Karşı istikametlerde ilerleyen 34 NBM 214 plakalı hafif ticari araçla 34 BG 480 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki hava yastıklarının açıldığı görüldü.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Kahveci araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ecem Kahveci ile hafif ticari araç sürücüsü Sinan Özdemir yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kahveci, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Sinan Kahveci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'YOL VERDİM KAZA OLDU'

Görgü tanığı Bahadır Gürel, "Ara yoldan çıktım gri araca yol verdim. Gri araca yol verdikten 2 dakika sonra siyah araç bir an da karşı şeride geçti. Kafa kafaya kaza oldu. Sebebbini bilmiyorum ya uyudu kaldı ya da farklı bir mesele vardı. Siyah araçta 2 kişi vardı gride 1 kişi vardı. 1 kişinin durumu ağır gibi gözüküyordu diğerleri hafif gibi gözüküyordu " dedi. Görgü tanığı Hasan Ünlü ise, yolda kasis olmasına rağmen araçların hızlı gittiklerine dikkat çekerek bölgede yol düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtti. Kaza nedeniyle her iki istikamette trafik oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar gelen çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.