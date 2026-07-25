İstanbul Arnavutköt ilçesine bağlı Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana gelen olayda, L.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, K.G. kontrolündeki hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle sürüklenen araçlar bariyerlere çarparak durabildi.

Arnavutköy’de korkutan kaza: Beton mikseri otomobile çarptı - Resim : 1

2 KİŞİ YARALANDI!

Çevredeki vatandaşların 2112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan G.G. ile S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.