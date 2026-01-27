Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağışın ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü, karşı yönden gelen Özkan Dalkılıç'ın kullandığı 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü Özkan Dalkılıç'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen hafif ticari aracın içindeki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan hastaneye kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü Özkan Dalkılıç'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.