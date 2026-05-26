Kanadının kırıldığı belirlenen kuş, çevrede bulunan duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı. İlk müdahalesi Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından yapılan flamingonun, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Olay, Arnavutköy’e bağlı Boyalık Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede gezen Doğan Kibar isimli vatandaş, yerde hareketsiz şekilde duran flamingoyu fark etti. Kuşa yaklaşarak kontrol eden Kibar, flamingonun kanadında kırık olduğunu tespit etti. Renkli kanat yapısıyla dikkat çeken flamingonun uçamadığını anlayan vatandaş, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy Belediyesi ekipleri, yaralı flamingoyu teslim alarak belediyeye ait sahipsiz hayvan bakım merkezine götürdü. Burada tedavi altına alınan flamingonun sağlık durumunun takip edildiği, iyileşmesinin ardından doğal yaşamına kazandırılmak üzere yetkili kurumlara teslim edileceği öğrenildi.

Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Doğan Kibar, “Hemen doğa koruma ekiplerine haber verdik. Umarım kısa sürede iyileşip yeniden özgürlüğüne kavuşur. Bu bölgede daha önce leylek görüyorduk ancak ilk kez flamingoya rastladım. Özellikle kırmızı kanatları çok etkileyiciydi. Daha önce flamingoları gökyüzünde görmüştüm fakat bu kuş kanadı kırıldığı için yere düşmüş” ifadelerini kullandı.