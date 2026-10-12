Arnavutköy'de dehşet anları: Sürücüsü indi: Midibüs evin bahçesine uçtu

Hasar meydana gelen evin sahibi Faruk Kar, "Sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için yola çıkmıştım. 15 dakika sonra bir telefon geldi, büyük bir gürültüyle evdekiler uyanmış. Bir araç garaja uçmuş. Aracıma ve römorkuma zarar vermiş. Binaya çarpmasına bir karış kadar mesafe kalmış. Cana gelmedi mala geldi. Freni tutmamış büyük bir ihtimal aracın." dedi.