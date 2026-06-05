Arkeoloji uzaya ve Everest’e taşındı: İnsanlığın izleri en zorlu noktalarda araştırılıyor

Bu alandaki öncü isimlerden biri, Chapman Üniversitesi'nde görev yapan arkeolog Justin Walsh. Walsh, "uzay arkeolojisi" olarak adlandırılan ve Dünya'nın yaklaşık 100 kilometre üzerindeki insan faaliyetlerini inceleyen disiplinin önde gelen araştırmacıları arasında yer alıyor. 2015 yılında kurduğu ISS Arkeoloji Projesi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yaşamın izlerini araştırmaya başladı. Daha sonra Carleton Üniversitesi'nden dijital arkeolog Shawn Graham da projeye katıldı.

İkili şimdi ise dikkatlerini Dünya'nın en yüksek noktasına çevirdi. "İmkânsız Arkeoloji" adı verilen yeni proje kapsamında Everest Dağı'nda bırakılan nesneler, insan faaliyetleri ve zaman içindeki değişimler incelenecek.