Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Arkeoloji uzaya ve Everest’e taşındı: İnsanlığın izleri en zorlu noktalarda araştırılıyor

Arkeoloji uzaya ve Everest’e taşındı: İnsanlığın izleri en zorlu noktalarda araştırılıyor

Arkeoloji denildiğinde akla genellikle antik kentler, kazılar ve binlerce yıllık eserler gelir. Ancak günümüz araştırmacıları, insanların en zorlu koşullarda nasıl yaşadığını ve çevreleriyle nasıl etkileşim kurduğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
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Arkeoloji uzaya ve Everest’e taşındı: İnsanlığın izleri en zorlu noktalarda araştırılıyor - Resim: 1

Bu alandaki öncü isimlerden biri, Chapman Üniversitesi'nde görev yapan arkeolog Justin Walsh. Walsh, "uzay arkeolojisi" olarak adlandırılan ve Dünya'nın yaklaşık 100 kilometre üzerindeki insan faaliyetlerini inceleyen disiplinin önde gelen araştırmacıları arasında yer alıyor. 2015 yılında kurduğu ISS Arkeoloji Projesi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yaşamın izlerini araştırmaya başladı. Daha sonra Carleton Üniversitesi'nden dijital arkeolog Shawn Graham da projeye katıldı.

İkili şimdi ise dikkatlerini Dünya'nın en yüksek noktasına çevirdi. "İmkânsız Arkeoloji" adı verilen yeni proje kapsamında Everest Dağı'nda bırakılan nesneler, insan faaliyetleri ve zaman içindeki değişimler incelenecek.

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Arkeoloji uzaya ve Everest’e taşındı: İnsanlığın izleri en zorlu noktalarda araştırılıyor - Resim: 2

Uzayda Arkeoloji Nasıl Yapılıyor?

Justin Walsh'ın uzay arkeolojisine yönelmesi beklenmedik bir soruyla başladı. Bir öğrencisinin, "Uzaydaki nesneler de kültürel miras sayılır mı?" sorusu, araştırmacının kariyerini farklı bir yöne taşıdı.

Ancak uzayda kazı yapmak mümkün değil. Bunun yerine ekip, NASA tarafından kamuya açılan binlerce fotoğrafı analiz ediyor. Uzay istasyonunda çekilen görüntüler, astronotların kullandığı alanları, tercih ettikleri ekipmanları ve günlük yaşam düzenlerini anlamaya yardımcı oluyor.

Araştırmacılar bu yöntem sayesinde dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Örneğin kadın astronotların çalışma ve yaşam alanlarında beklenenden daha az görünürken, Dünya manzarasının izlendiği panoramik kubbe bölümünde çok daha fazla fotoğraflandığı tespit edildi. Bu durumun, kurumların görsel seçimlerinde bilinçsiz önyargılara işaret edebileceği değerlendirildi.

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Arkeoloji uzaya ve Everest’e taşındı: İnsanlığın izleri en zorlu noktalarda araştırılıyor - Resim: 3

ISS'de Beklenmedik Bir Keşif

Projenin en ilginç bulgularından biri ise bakım çalışmaları için tasarlanan özel bir alanla ilgili oldu. NASA tarafından teknik işler için planlanan bu bölümün, gerçekte çoğu zaman geçici depolama alanı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, 60 gün boyunca aynı noktadan alınan görüntüleri inceleyerek astronotların resmî kullanım planlarından farklı davranışlar geliştirdiğini belirledi. Kısacası, uzay istasyonunun da tıpkı evlerdeki "ıvır zıvır çekmecesi" gibi bir bölümü vardı.

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Arkeoloji uzaya ve Everest’e taşındı: İnsanlığın izleri en zorlu noktalarda araştırılıyor - Resim: 4

Bu bulgular yalnızca akademik açıdan önem taşımıyor. Uzay şirketleri, gelecekte kurulacak yaşam alanlarının tasarımında bu araştırmalardan yararlanıyor. Hatta özel uzay istasyonu projelerinde elde edilen verilerin kullanıldığı belirtiliyor.

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Arkeoloji uzaya ve Everest’e taşındı: İnsanlığın izleri en zorlu noktalarda araştırılıyor - Resim: 5

Yeni Durak: Everest Dağı

Walsh ve Graham'ın yeni projesi, insanların Everest'te bıraktığı izleri belgelemeyi amaçlıyor. Araştırmacılara göre Everest yalnızca bir dağ değil; aynı zamanda farklı milletlerden binlerce kişinin oluşturduğu geçici bir toplum.

Dağda oksijen tüpleri, çadırlar, yiyecek ambalajları, tırmanış ekipmanları, dua bayrakları ve çeşitli kişisel eşyalar bulunuyor. Zirveye ulaşan birçok dağcı da anı bırakma geleneğini sürdürüyor.

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Arkeoloji uzaya ve Everest’e taşındı: İnsanlığın izleri en zorlu noktalarda araştırılıyor - Resim: 6

Araştırmacılar özellikle yıllardır fotoğraflarda görünen ve üzerinde "Everest Ana Kampı" yazan ünlü kaya ile dağdaki anıt bölgeleri takip etmeyi planlıyor. Bu noktalar sayesinde zaman içinde meydana gelen değişimler kayıt altına alınabilecek.

İnsanlar Neden Zorlu Ortamlara Yöneliyor?

Araştırmanın temel sorularından biri de insanların neden uzay ya da Everest gibi son derece riskli ortamları keşfetmeye çalıştığı. Bilim insanlarına göre bu alanlarda yalnızca bireysel başarı hikâyeleri değil, aynı zamanda kültürel kimlikler ve milliyetçilik gibi unsurlar da önemli rol oynuyor.

Özellikle Everest tırmanışlarının uzun yıllar boyunca ülkeler arasındaki prestij yarışının bir parçası olduğu belirtiliyor. Benzer durum uzay araştırmalarında da görülüyor.

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Arkeoloji uzaya ve Everest’e taşındı: İnsanlığın izleri en zorlu noktalarda araştırılıyor - Resim: 7

Herkes Araştırmaya Katılabilecek

Projenin dikkat çekici yönlerinden biri de vatandaş katılımına açık olacak olması. Araştırmacılar, Everest'e tırmanmış kişilerin ellerindeki fotoğrafları paylaşabileceği bir sistem üzerinde çalışıyor. Böylece dünyanın dört bir yanındaki dağcıların arşivleri kullanılarak Everest'in yıllar içindeki dönüşümü daha ayrıntılı biçimde incelenebilecek.

Uzay istasyonundan dünyanın zirvesine uzanan bu sıra dışı çalışmalar, arkeolojinin artık yalnızca geçmişi değil, insanlığın en uç deneyimlerini de anlamaya çalıştığını gösteriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi
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