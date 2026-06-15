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Kaynak: AA / DHA / İHA

Eskişehir'de sıcak havadan bunalan gençlerin serinlemek için girdiği nehirde yaşanan olay faciayla sonuçlandı. Çifteler ilçesinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Furkan Kızılkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

NEHİRDE BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, Çifteler ilçesine bağlı Sakaryapınar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Furkan Kızılkaya, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Sakarya Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra gençten haber alamayan arkadaşları durumu hemen ekiplerine bildirdi.

DALGIÇ EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Su altında yapılan detaylı arama çalışmalarının ardından dalgıç ekipleri Furkan Kızılkaya'ya ulaştı. Sudan çıkarılan genç için sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

18 yaşındaki Furkan Kızılkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan acı olay ilçede büyük üzüntü yarattı.

YAZ AYLARINDA UYARILAR ARTIYOR

Uzmanlar, özellikle akarsu, nehir ve göletlerde yüzmenin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek vatandaşların yalnızca güvenli ve denetimli alanlarda suya girmeleri gerektiğini vurguluyor.