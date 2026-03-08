Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek

6. Google fiil olarak ilk defa 2002 yılında yayınlanan 'Buffy the Vampir Slayer' dizisinde kullanılmıştır.

''Daha googlelamadın mı?''

Google'lama terimi o zamana kadar hiç kullanılmadığı için diğer karakter yanlış anlar ve itiraz eder.

'Hey, o daha 17 yaşında!' Googlemak fiilini kullanan karakter ise, Google'ın ne olduğunu açıklamaya girişir.