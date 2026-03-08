1. İnsanlar, köpeklere karşı diğer insanlara olduklarından daha fazla empati sahibidir.
Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek
Öğrendiğinizde etrafınızdakilere bildiğiniz için hava atabileceğiniz birbirinden enterasan 19 gerçeği sizin için derledik.Derleyen: Hava Demir
2. Neredeyse tüm memeliler yaklaşık 1 milyar kalp atışı kadar yaşarlar.
Nabzı hızlı atan hayvanlardan olan tavşanların bir milyar kalp atışına ulaşması yaklaşık 3 yıl sürerken yavaş nabızlı hayvanlardan olan fillerde bu süre 80 yıldan fazla olabilir. Modern tıp, gıda koruma teknolojisi ve su arıtma sayesinde insanların kalp atışları 2 milyara kadar çıkabilir.
2. Yardımseverlik ve dürüstlük gibi karakteristik özellikler, fiziksel olarak daha çekici görünmenizi sağlar.
4. İsveç'te, eğer komşunuz sizin çok geçimsiz olduğunuzu bildirirse vatandaşlıktan çıkarılabilirsiniz.
5. Freddie Mercury kedileri o kadar çok severdi ki kedilerinin portelerinin bulunduğu bir yeleği vardı. Hatta kediler için şarkı yazıp bazı albümlerini dünyadaki tüm kedilere ve kediseverlere ithaf etti.
6. Google fiil olarak ilk defa 2002 yılında yayınlanan 'Buffy the Vampir Slayer' dizisinde kullanılmıştır.
''Daha googlelamadın mı?''
Google'lama terimi o zamana kadar hiç kullanılmadığı için diğer karakter yanlış anlar ve itiraz eder.
'Hey, o daha 17 yaşında!' Googlemak fiilini kullanan karakter ise, Google'ın ne olduğunu açıklamaya girişir.
7. Vücudunuz sizden daha gençtir. Nasıl mı? Siz kaç yaşında olursanız olun hücreleriniz on yaşından küçüktür çünkü kendilerini sürekli yenilerler.
8. Kar yağınca ses değişir. Diğer bir deyişle, yağışla birlikte sesin duyulma oranı azalır.
Bunun nedeni kar örtüsünün ses dalgalarını emmesi. Fakat kar eridiğinde veya yeniden donduğunda sesin yayılma hızı normalden daha hızlı olur.
9. Yapılan bir araştırmaya göre en mutlu çiftler partnerlerini en yakın arkadaşları olarak gören çiftler.
10. İskoçya'da fizikçiler, zamanda yolculuğun imkansız olduğunu kanıtlar nitelikte, armut biçimli bir çekirdek keşfetti.
Bu çekirdek, uzay zamanında belirli bir yönü göstermesini sağlayan asimetrik bir kütleye ve yük dağılımına sahip, bu da ayna simetrisi teorisini ihlal eder. Yani zamanın daima bir yönde ilerlediğini öne sürer: geçmişten bugüne.
11. Hayalperestler, zeki ve yaratıcı olmaya diğer insanlardan daha yatkındır.
12. Kurgusal karakterler gerçek olmasalar da onlarla kurduğumuz bağ gerçek.
Yapılan araştırmalar, beynimizin kurgusal karakterlere duyduğu yakınlık hissi ile gerçek hayattaki ilişkilerimizi ayırt edemediğini göstermekte. Bu yüzden sevdiğiniz bir dizi veya filmi izlemek sizi daha az yalnız hissettirir.
13. Unutkanlık, normal olmakla beraber kişiyi daha akıllı yapar.
Hafızanın temel fonksiyonlarından biri karar vermeyi geliştirmektir. Bazı şeyleri unutmak sizi daha zeki yapmakla beraber kararlarınızı daha bilinçli vermenizi sağlar.
14. Powerpuff Girls, Dexter'ın Laboratuvar'ı ve Johhny Bravo'nun yaratıcıları, üniversitede oda arkadaşıydı.
15. Slovenya ve Slovekya o kadar çok karıştırılıyor ki bellirli aralıklarla yanlış gönderilen postaların değişimi yapılıyor.
16. George Washington'ın saçı sanıldığının aksine peruk değildi, kendi saçıydı. Ayrıca Wahington saçlarını pudra yardımıyla beyaz yapmaktaydı.
17. Dünyanın en eski oteli, Japonya'da bulunan Nishiyama Onsen Keunkan Oteli M.S. 705'den beri vardır. Tam elli iki kuşaktır aynı aile tarafından işletilmektedir.
18. Kuzgunların kendi içlerinde bir prensipleri vardır. Yiyecekleri eşit bölüşmek için beraber çalıştıklarında eğer bir kuzgunun kendi payından fazlasını aldığını görürlerse bir daha onunla iş birliği yapmazlar.
19. 'Kuzuların Sessizliği' filminin başrol oyuncularından biri olan Jodie Foster, Anthony Hopkins'ten o kadar korkuyormuş ki sette ondan adeta kaçıyormuş.