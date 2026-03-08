Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
Anasayfa Yaşam Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek

Arkadaşlarınıza anlatınca "Nereden Biliyorsun?" dedirtecek 19 enteresan gerçek

Öğrendiğinizde etrafınızdakilere bildiğiniz için hava atabileceğiniz birbirinden enterasan 19 gerçeği sizin için derledik.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 1

1. İnsanlar, köpeklere karşı diğer insanlara olduklarından daha fazla empati sahibidir.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 2

2. Neredeyse tüm memeliler yaklaşık 1 milyar kalp atışı kadar yaşarlar.

Nabzı hızlı atan hayvanlardan olan tavşanların bir milyar kalp atışına ulaşması yaklaşık 3 yıl sürerken yavaş nabızlı hayvanlardan olan fillerde bu süre 80 yıldan fazla olabilir. Modern tıp, gıda koruma teknolojisi ve su arıtma sayesinde insanların kalp atışları 2 milyara kadar çıkabilir.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 3

2. Yardımseverlik ve dürüstlük gibi karakteristik özellikler, fiziksel olarak daha çekici görünmenizi sağlar.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 4

4. İsveç'te, eğer komşunuz sizin çok geçimsiz olduğunuzu bildirirse vatandaşlıktan çıkarılabilirsiniz.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 5

5. Freddie Mercury kedileri o kadar çok severdi ki kedilerinin portelerinin bulunduğu bir yeleği vardı. Hatta kediler için şarkı yazıp bazı albümlerini dünyadaki tüm kedilere ve kediseverlere ithaf etti.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 6

6. Google fiil olarak ilk defa 2002 yılında yayınlanan 'Buffy the Vampir Slayer' dizisinde kullanılmıştır.

''Daha googlelamadın mı?''

Google'lama terimi o zamana kadar hiç kullanılmadığı için diğer karakter yanlış anlar ve itiraz eder.

'Hey, o daha 17 yaşında!' Googlemak fiilini kullanan karakter ise, Google'ın ne olduğunu açıklamaya girişir.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 7

7. Vücudunuz sizden daha gençtir. Nasıl mı? Siz kaç yaşında olursanız olun hücreleriniz on yaşından küçüktür çünkü kendilerini sürekli yenilerler.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 8

8. Kar yağınca ses değişir. Diğer bir deyişle, yağışla birlikte sesin duyulma oranı azalır.

Bunun nedeni kar örtüsünün ses dalgalarını emmesi. Fakat kar eridiğinde veya yeniden donduğunda sesin yayılma hızı normalden daha hızlı olur.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 9

9. Yapılan bir araştırmaya göre en mutlu çiftler partnerlerini en yakın arkadaşları olarak gören çiftler.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 10

10. İskoçya'da fizikçiler, zamanda yolculuğun imkansız olduğunu kanıtlar nitelikte, armut biçimli bir çekirdek keşfetti.

Bu çekirdek, uzay zamanında belirli bir yönü göstermesini sağlayan asimetrik bir kütleye ve yük dağılımına sahip, bu da ayna simetrisi teorisini ihlal eder. Yani zamanın daima bir yönde ilerlediğini öne sürer: geçmişten bugüne.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 11

11. Hayalperestler, zeki ve yaratıcı olmaya diğer insanlardan daha yatkındır.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 12

12. Kurgusal karakterler gerçek olmasalar da onlarla kurduğumuz bağ gerçek.

Yapılan araştırmalar, beynimizin kurgusal karakterlere duyduğu yakınlık hissi ile gerçek hayattaki ilişkilerimizi ayırt edemediğini göstermekte. Bu yüzden sevdiğiniz bir dizi veya filmi izlemek sizi daha az yalnız hissettirir.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 13

13. Unutkanlık, normal olmakla beraber kişiyi daha akıllı yapar.

Hafızanın temel fonksiyonlarından biri karar vermeyi geliştirmektir. Bazı şeyleri unutmak sizi daha zeki yapmakla beraber kararlarınızı daha bilinçli vermenizi sağlar.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 14

14. Powerpuff Girls, Dexter'ın Laboratuvar'ı ve Johhny Bravo'nun yaratıcıları, üniversitede oda arkadaşıydı.

Arkadaşlarınıza anlatınca “Nereden Biliyorsun?” dedirtecek 19 enteresan gerçek - Resim: 15

15. Slovenya ve Slovekya o kadar çok karıştırılıyor ki bellirli aralıklarla yanlış gönderilen postaların değişimi yapılıyor.

16. George Washington'ın saçı sanıldığının aksine peruk değildi, kendi saçıydı. Ayrıca Wahington saçlarını pudra yardımıyla beyaz yapmaktaydı.

17. Dünyanın en eski oteli, Japonya'da bulunan Nishiyama Onsen Keunkan Oteli M.S. 705'den beri vardır. Tam elli iki kuşaktır aynı aile tarafından işletilmektedir.

18. Kuzgunların kendi içlerinde bir prensipleri vardır. Yiyecekleri eşit bölüşmek için beraber çalıştıklarında eğer bir kuzgunun kendi payından fazlasını aldığını görürlerse bir daha onunla iş birliği yapmazlar.

19. 'Kuzuların Sessizliği' filminin başrol oyuncularından biri olan Jodie Foster, Anthony Hopkins'ten o kadar korkuyormuş ki sette ondan adeta kaçıyormuş.

Kaynak: Diğer
