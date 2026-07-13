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Kaynak: DHA

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl çevresinde, öğleden sonra meydana gelen olayda, bölgede gezinti yapan Arap turistin çantası göle düştü. Çantasını almak isteyen turist, dengesini kaybederek göle düştü.

2 KİŞİ SON ANDA KURTULDU!

Durumu fark eden 2 arkadaşı, turisti kurtarmak için suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, çevrede bulunan vatandaşların yardımı ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

KAYIP KİŞİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan turistlerin tedavisi sürerken, suda kaybolan 1 kişinin bulunması için arama-kurtarma ekipleri çalışma başlattı.