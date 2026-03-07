Amasya’da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Olay, Mehmetpaşa Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Ferhat Makul’den bir süre haber alamayan arkadaşları kendisini telefonla aradı. Aramalarına cevap alamayan arkadaşları daha sonra Makul’ün evine giderek kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkondan eve girerek Makul’ü pencere önünde yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Makul’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Makul’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makul’ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.