Olay, Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak’taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. A.M. ile arkadaşı M.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M., M.P.'yi karnından bıçakladı. Olay sonrası A.M. evden çıkıp Alanönü Mahallesi’nde devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu. Sağlık ekiplerinin evde yaptığı kontrollerde M.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından M.P.’nin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.