Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçesinde Yusuf D. (19), otomobiline aldığı arkadaşı Enes A.'yı silah ve bıçakla tehdit ederek baskı altına aldı. Şüpheli, arkadaşını korkutarak başka bir kişiye olan 80 bin TL tutarındaki borcunu ödetti. Paranın teslim edilmesinin ardından mağdur serbest bırakıldı.

Yaşadığı korku dolu anların ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Enes A., şüpheliden şikâyetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yusuf D.'yi suçta kullanıldığı değerlendirilen silah ve bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.