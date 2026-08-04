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Kaynak: DHA

Aksaray'da arkadaş ortamında yaşanan silahlı olay ölümle sonuçlandı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 61 yaşındaki Mustafa Eriş, birlikte alkol aldığı arkadaşı Gökhan Utlu'nun tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, Aydın'ın Didim ilçesinde saklandığı yazlık evde yakalanarak tutuklandı.

KAMERİYEDE BAŞLAYAN GECE CİNAYETLE BİTTİ

Olay, 25 Temmuz gecesi Çiftlik Mahallesi 6396 Sokak'taki bir villanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Eriş ile aralarında Gökhan Utlu'nun da bulunduğu beş kişi kameriyede alkol aldı. Gece ilerleyen saatlerde Utlu'nun elindeki tabancadan çıkan kurşun Eriş'in başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eriş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Adana'da toprağa verildi.

DİDİM'DEKİ YAZLIK EVDE YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüphelinin izini süren Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökhan Utlu'nun Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evde saklandığını tespit etti.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Utlu, Aksaray'a getirildi.

"KAZARA ATEŞ ETTİ" SAVUNMASI

Emniyetteki ifadesinde alkolün etkisi altında olduğunu söyleyen Gökhan Utlu, silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve arkadaşını istemeden vurduğunu öne sürdü. Olayın ardından cezaevine girmekten korktuğu için kaçtığını da ifade eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.