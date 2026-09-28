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Kaynak: İHA

Olay, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan Motosikletli Trafik Polisi, plakasının olmadığı belirlenen motorlu bisikleti durdurdu.

Şase numarası üzerinden yapılan sorgulamada motorlu bisikletin tescilinin bulunduğu ancak plakasının takılı olmadığı belirlendi.

46 BİN TL CEZA UYGULANDI

Yapılan kontrolün ardından motorlu bisiklet sürücüsüne, tescili olmasına rağmen plaka takmamaktan 46 bin TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 1 ay el konulurken, motorlu bisiklet de 1 ay trafikten men edildi.

“ARKADAŞIMDAN EMANET ALDIM” DEDİ

Sürücü, motorlu bisikleti arkadaşından emanet aldığını belirterek ceza yazılmaması için çaba gösterdi. Ancak sürücünün ceza uygulanmaması yönündeki çabaları sonuçsuz kaldı.