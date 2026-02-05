Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, iddiaya göre 2023 yılında dershaneye giderken M.D. ile arkadaş oldu. M.D., önce Özlem Develi'nin güvenini kazandı. Develi'ye ticaret yaptığını ve hesaplarının bloke olduğunu söyleyen M.D., genç kızdan IBAN hesabını istedi. Develi, özel bir bankadan hesap açıp arkadaşının kullanması için verdi. Genç kız, 15 gün sonra karakoldan çağrılardı, hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı.

4 YIL 5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı. Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu. Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.

Genç kızın hakkında açılan 20 davadan 11'i ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürüyor.

ARANMASI VARDI, TESLİM OLDU

Hakkında yakalama kararı çıkarılan genç kız, anne ve babasıyla vedalaşıp, polise teslim oldu. Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

BABADAN ADALET ÇAĞRISI

Kızının suçsuz olduğunu ve yardım beklediğini söyleyen baba Ahmet Develi, "Gerçek suçlular ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun. Çaresizliğimizi duyun, suçsuz yere kızımı götürüyorlar" dedi.

"SUÇSUZLUĞUM İSPATLANACAK"

Ben kimseyi dolandırmadım diyerek gözyaşlarına boğulan Özlem ise, "Bütün her şeyime bakılabilir, yapmadığım ortaya çıkacak. Yeter artık" ifadelerini kullandı.