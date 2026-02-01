Ankara’da 2002 senesinde yaşanan olayda, IBAN numarasını arkadaşına veren İbrahim Doğan, hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan açılan 4 ayrı dava sonucunda 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan, hakkında yeni dosyalar da açılırken 2024 yılından beri hala cezaevinde. Ailesi, Doğan'ın arkadaşına güvendiği için mağdur olduğunu ifade ederken anne Fatma Doğan, "Parkta otururken arkadaşı kartının olmadığını söyleyerek oğlumdan hesabına para atıp çekmesini istiyor. Oğlum da iyi niyetle 'tamam' diyor. Parayı çekip ona veriyor, birkaç defa yine tekrarlıyor. Oğlum 4 defasında para çekip veriyor. Ondan sonra polis bize geldi. Bizim bilgimiz yoktu. Oğlumu sordular, ifadeye çağırdılar. Oğlum ifadeye gittiği zaman öğrendik bunun bir dolandırıcılık parası olduğunu” sözlerini sarf etti.

“BENİM EVLADIM YANDI”

“Biz şu anda IBAN mağduruyuz. Askerden gelmişti, işine gücüne bakacak zamandaydı, mağdur oldu” diyen Doğan, “Şu anda 4 dosyadan 16 yıl ceza aldı. 1,5 yıldır da cezaevinde. Bizi duymalarını istiyoruz, biz uzlaşma istiyoruz.” diyen anne, “Mağdurların parasını olmayan paradan ödedik, borç harç. Benim evladım yandı, bir yandan daha evlatlarımız yanıyor. Bu işin sonu yok. Arkasını araştırmalarını istiyorum. 5 bin lira, 4 bin lira, 900 TL, gelen para budur. Yani bunları da biz ödedik, mağdur parası yok. Biz kamudan 16 yıl ceza aldık" ifadelerini kullandı.

“25 BİN LİRA İÇİN ÖMRÜ GİTTİ”

Fatma Doğan, oğlunu mağdur eden arkadaşının da tutuklandığını ifade ederek, "O, 110 yılla yargılanıyor. Çünkü çok gencimizi mağdur etmiş. Benim çocuğum da içinde. 'Okulumu tamamlarım, üniversiteye giderim' diye düşünüyordu. Hayalleri suya düştü. Biz karakol, mahkeme hiçbir şey bilmezken bu duruma düştük. 25 bin liralık bir meblağ için ömrü gitti, hayatı gitti. Ben o parayı ödedim. Mağdurlar şikayetini aldı. Artık çocuğumuzun bitişini de izliyoruz" dedi.

“ASIL DOLANDIRICILAR YURTDIŞINDA”

İbrahim Doğan’ın avukatı Mehmet Doğrudoğan, ise, “Asıl dolandırıcılar yurt dışında. Bu sebeple IBAN mağdurlarına ceza veriliyor. Cezaları IBAN sahipleri alıyor. Müvekkilim İbrahim Doğan da arkadaşının üzerine atılı bir suç olmasına rağmen kendisi bu mağduriyeti yaşamıştır. Aynı zamanda dosyalar hala açılmaya devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.